Trump fotryder ikke udnævnelsen af Powell

Relateret indhold Artikler

Trods gentagen krads kritik af den amerikanske centralbank og dens formand, Jerome Powell, så har USA's præsident, Donald Trump, tilsyneladende - måske noget selvmodsigende - ikke fortrudt sin beslutning om at udpege ham.



Det fremgår af et interview i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus med Bloomberg News torsdag.



"Jeg indsatte en mand, som jeg kan lide og respekterer," sagde Donald Trump til nyhedsbureauet.



Under Powells lederskab har Federal Reserve hævet renten to gange, i henholdsvis marts og juni, og det ventes, at centralbanken vil slå til igen i september og december i år samt tre gange mere i 2019.



"Vi bliver ikke imødekommet. Det kan jeg ikke lide," sagde Trump også.



"Når det er sagt, er jeg ikke sikker på, at valutaen skal styres af en politiker."



Jerome Powell startede i februar som formand for Federal Reserve, da han afløste Janet Yellen.



Powell er således udpeget af præsident Trump, der dog flere gange siden har kritiseret, at centralbanken har hævet sin rente.



Det sætter nemlig en bremse på den økonomiske vækst, når prisen for at låne stiger, ligesom det styrker den amerikanske dollar, hvorved USA's virksomheders konkurrenceevne alt andet lige bliver svækket på eksportmarkedet.



Senest har Trump i midten af august i forbindelse med et republikansk støttearrangement fortalt, at han havde forventet, at han havde udnævnt en "cheap-money" formand, altså en, der ville holde renterne nede og dermed gøre det billigere at låne, ifølge Bloomberg News.



I juli kritiserede Trump også sin egen centralbank for at hæve renten i et interview på tv-stationen CNBC.



"Jeg er ikke henrykt. For vi går op, og hver gang du går op, vil de hæve renterne igen. Jeg er ikke glad for det. Men på samme tid lader jeg dem gøre, hvad de føler er bedst."



"Jeg kan ikke lide at gøre alt dette arbejde for økonomien, og så se renterne blive hævet," sagde Trump



Siden Donald Trump indtog embedet som præsident, har centralbanken fem gange nu hævet sin rente - hver gang med 25 basispoint.



/ritzau/FINANS