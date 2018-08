Trump afviser EU-flirt om nul told på biler

Relateret indhold Artikler

Tankerne hos EU's handelskommissær, svenske Cecilia Malmström, om at både USA og EU skal sænke deres toldafgifter på biler til nul, afvises af USA's præsident, Donald Trump.



"Det er ikke godt nok," sagde præsidenten til Bloomberg News torsdag i Det Hvide Hus.



"Deres forbrugervaner er at købe deres biler, ikke at købe vores."



Den amerikanske præsident sammenlignede samtidig EU med Kina i handelsstridighederne.



"EU er næsten lige så slem som Kina, bare mindre," sagde præsidenten.



Cecilia Malmströms kom med sine tanker på et møde i udvalget for international handel i EU-parlamentet, men ifølge The Wall Street Journal er det uvist, om hendes tanker også inkluderer de amerikanske toldsatser på lette lastbiler, som blandt andet indeholder de såkaldte SUV'er.



Trump har tidligere kritiseret EU's told på 10 pct. på amerikanske personbiler, hvor USA blot har en told på 2,5 pct., men han har samtidig forsømt at nævne, at USA har en told på 25 pct. på lette lastbiler, der udgør 60 pct. af det amerikanske bilmarked.



I juli mødtes præsident Trump med EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, omkring handelsstridighederne, og de to blev enige om en hensigtserklæring om at arbejde mod nul told, ingen handelshindringer og ingen tilskud på industrielle varer. Aftalen omfattede dog ikke biler og bildele.



Donald Trump har bedt sin administration undersøge, om bilimporten er en "trussel mod den nationale sikkerhed", og han har i den forbindelse truet med afgifter på op mod 25 pct.



Undersøgelsen skal ifølge Bloomberg News senest være klar til februar, men præsidenten kan dog vælge at indføre nye toldsatser før det.



/ritzau/FINANS