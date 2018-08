Regeringen satser millioner på dansk Tour-start

Relateret indhold Artikler

Drømmen om en Tour de France-start - en Grand Départ - til Danmark kommer et skridt tættere på at blive virkelighed, når regeringen torsdag præsenterer sit finanslovsforslag for næste år.



Det indeholder nemlig en bevilling på 17 mio. kr. til det interessentskab, der står for at afvikle den danske del af Tour de France i 2021.



Regeringen er blevet præsenteret for et budget på 90 mio. kr., hvoraf de involverede kommuner skal bidrage med 55 millioner kroner, mens regionerne skal af med 15 mio. kr.. De sidste tre mio. kr. skal findes ved hjælp af sponsorer.



"Vi er det oplagte sted at skyde Touren i gang, for Danmark har en unik cykelkultur, og danskernes begejstring for Tour de France er i en klasse for sig."



"Det vil være historiens nordligste Grand Départ, og det vil være et uforligneligt udstillingsvindue for vores land," siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.



Han er optimistisk på Danmarks vegne, med baggrund i de samtaler han har haft med løbsdirektør Christian Prudhomme de senere år.



Prudhomme har i disse dage været i Danmark som en del af den franske delegation i forbindelse med præsident Emmanuel Macrons statsbesøg.



Den franske præsident udtalte sig tirsdag under en debat på Den Sorte Diamant i positive vendinger om en mulig dansk Tour-start:



"Det ville gøre mig glad at se Tour de France i København et af de kommende år," sagde han til stor glæde for de 300 fremmødte studerende.



Det forventes, at sammenlagt 930.000 tilskuere vil følge Tour de France-etaperne på dansk jord, hvoraf ti procent vil være udlændinge.



Og foruden markedsføringsværdien af, at Danmark bliver eksponeret internationalt i forbindelse med løbet, anslår beregninger, at de udenlandske gæster vil lægge 112 mio. kr. i ekstra turismeomsætning.



Tour de France har tidligere gæstet lande som Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Irland og Spanien, men aldrig Danmark.



Derimod blev de første etaper af Giro d'Italia i 2012 afviklet i og omkring Herning og Horsens.



