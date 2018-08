Regeringen afsætter 600 mio kr til ny it til Skat

Det seneste år har en særlig arbejdsgruppe kulegravet en stor del af Skats 200 it-systemer. Konklusionen er, at 70 af disse er så forældede, at de skal erstattes af nye.



Det får nu regeringen til at afsætte 600 mio. kr. på finanslovsforslaget, der fremlægges torsdag, til opgaven. Det skriver Politiken.



"De her systemer er så gamle, at det er svært at finde reservedele. Der skal påbegyndes en udskiftning nu," siger et af udvalgets medlemmer, Lillian Mogensen, der er tidligere koncerndirektør i ATP, til avisen.



"Der skal laves en langsigtet investeringsplan, og det er politikerne nødt til at forstå, selv om det sikkert ikke er særlig populært at bruge penge på it-systemer, der allerede kører."



De 600 mio. kr. skal betale den første fireårige etape af moderniseringen af de 70 it-systemer.



Beløbet betaler dog ifølge Lillian Mogensen kun en lille bid af omlægningen.



Hun vurderer over for Politiken, at den samlede plan vil koste op mod 10 mia. kr. over de næste 15 år.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser over for avisen, at skattemyndighederne står på en brændende platform.



Men det kan give problemer, hvis ikke man kommer i gang med den omfattende udskiftning, mener han.



"Mange af de her systemer har jo deres udspring helt tilbage i 1960'erne og 70'erne og repræsenterer et teknologisk efterslæb, som vi er nødt til at rette op på nu," siger ministeren.



Ekspertudvalget har samarbejdet med Finans- og Skatteministeriet om rapporten.



De 70 it-systemer, der skal erstattes af nye, opkræver skatter for rundt regnet 800 mia. kr. om året.



