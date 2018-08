Trump vil støtte toldramte landmænd med 5 mia. dollar

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske landbrugssektor er ramt af den verserende handelskrig, da blandt andet Kina har sat told på en række landbrugsprodukter, men nogle af landmændene får nu mulighed for en økonomisk håndsrækning.



Trump-regeringen er således klar med en samlet pakke på 4,7 mia. dollar, som landmændene kan søge midler fra, skriver Bloomberg News.



Det er især landmænd, der producerer sojabønner, som er ramt af handelskrigen, og de får samlet set adgang til cirka 75 pct. af støtten, mens svineproducenter og mælkeproducenter kan ansøge en mindre del af pakken.



Betalingerne kan dække op mod 50 pct. af produktionen af afgrøder, men der er sat et maksimum på 125.000 dollar per landmand.



"Dagens støtteannoncering giver os et åndehul, men mange af os vil kun kunne køre videre et par måneder endnu," siger Zippy Duvall, der er direktør for lobbyorganisationen American Farm Bureau Federation, til Bloomberg News.



Han mener, at den eneste langsigtede løsning er, at USA går i dialog med sine primære handelspartnere og laver en aftale, der kan gælde på den lange bane.



/ritzau/FINANS