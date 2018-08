Trump vil støtte toldramte landmænd med 5 mia dollar

Den amerikanske landbrugssektor er ramt af den verserende handelskrig, da blandt andet Kina har sat told på en række landbrugsprodukter, men landmændene får nu mulighed for en økonomisk håndsrækning.



Trump-regeringen er således klar med en samlet pakke på 4,7 mia. dollar, som landmændene kan søge midler fra, skriver Bloomberg News.



Betalingerne kan dække op mod 50 pct. af produktionen af afgrøder, men der er sat et maksimum på 125.000 dollar per landmand.



/ritzau/FINANS