Lars Løkkes søn går efter en plads i Europa-Parlamentet

Der kan komme til at stå Løkke Rasmussen på stemmesedlen til europaparlamentsvalget i maj 2019.



Lars Løkke Rasmussens 28-årige søn Bergur Løkke Rasmussen går efter en plads i Europa-Parlamentet, efter at Venstres Europaudvalg har indstillet ham som kandidat.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre.



"Jeg er utrolig glad for den tillid, som Venstres Europaudvalg i København har vist mig og indstillet mig officielt som kandidat," siger Bergur Løkke Rasmussen i meddelelsen.



Den endelige afgørelse træffes på et opstillingsmøde blandt Venstres medlemmer i Storkreds København 11. september.



Politik er ikke ukendt for Bergur Løkke Rasmussen, da han tidligere har siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden for Venstre.



/ritzau/