Anklagemyndigheden i USA går efter større fisk end Trump-koncernens økonomichef, Allen Weisselberg, og Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen - muligvis Trump selv eller hans sønner.



Det formoder Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier ved SDU, efter at anklagemyndigheden har givet Weisselberg straffrihed til gengæld for hans vidneudsagn.



- Han må vide ting, om forhold der har en vis størrelse. Det må rette sig mod nogen, der er større fisk, end Weisselberg eller Cohen er i denne sag, siger Niels Bjerre-Poulsen



- Det er måske den største trussel endnu mod Trump, fortsætter han.



Anders Agner Pedersen, chefredaktør på specialmediet Kongressen.com, vurderer, at sagen bliver yderligere tilspidset og alvorlig for præsidenten.



- Han (Weisselberg, red.) vil dele det, han ved, og det er ganske meget. Det er ikke godt nyt for Trump, fortæller Anders Agner Pedersen.



/ritzau/