Mette Frederiksen: Uenigheder på udlændingeområdet er reelle

Løbet er kørt for møder om en fælles strategi. Det mener Alternativets leder, Uffe Elbæk. I fredagens udgave af Politiken afliver han endegyldigt tanken om en samlet opposition i valgkampen.



Dermed genopliver han samtidig spørgsmålet om, hvorvidt Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, burde have gjort mere for at samle oppositionen forud for valget.



Kunne hun eksempelvis ligesom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) have holdt ugentlige tirsdagsmøder med partilederne i oppositionen for at finde fælles fodslag?



I forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde onsdag spurgte Ritzau Mette Frederiksen til netop det. Og om det er for sent at samle blokken, som Alternativet mener:



- Jeg synes aldrig, der er noget, der er for sent. Men jeg synes også, man skal være ærlig om, at vi er uenige om udlændingepolitikken. Jeg gider ikke lade, som om den uenighed ikke er der.



- Jeg kan godt høre, at der er mange, der mener, at jeg lige skulle have lusket mig igennem, men jeg kommer ikke til at luske noget som helst igennem. Jeg tror på, at man skal sige det, man mener, er det rigtige, siger Mette Frederiksen.



Ingen mængde af kaffe kunne have dæmpet de reelle politiske uenigheder på udlændingeområdet, må man forstå på Mette Frederiksen.



Eksempelvis ønsker Alternativet familiesammenføring fra dag ét til alle med opholdstilladelse. Partiet vil også tage 2000 kvoteflygtninge om året og ændre Grundloven, så personer, der har arbejdet fire år i Danmark, men ikke er statsborgere, kan stemme ved folketingsvalg.



Alle krav, der er uspiselige for Socialdemokratiet.



Mens Socialdemokratiet afviser at give sig på udlændingepolitikken, vil partier, der støtter en S-ledet regering, få indflydelse på andre områder, understregede Mette Frederiksen på sommergruppemødet.



Spørgsmål: Da Lars Løkke Rasmussen var i opposition, holdt han møder hver tirsdag med de øvrige partiledere i blå blok. Skulle du have gjort det samme?



- Jo, og hvis jeg så skulle få det til at handle bare en lille smule om blå blok, så vil jeg sige, at uagtet frokoster igennem fire år, så var de ved at bryde fuldstændig samme sidste år, fordi de ikke kunne lave en finanslov. Så jeg tror ikke, at frokoster alene løser problemet, siger Mette Frederiksen.



Hun vil heller ikke få meget ud af at indkalde Alternativets statsministerkandidat, Uffe Elbæk. Til Politiken siger han:



- Hvis dagsordenen skal være, at rød blok skal finde fælles fodslag, så er det ikke relevant for mig. Vi stiller med vores egen statsministerkandidat, og vi ser ikke os selv som en del af rød blok. Vi er en del af oppositionen, men ikke rød blok, siger Uffe Elbæk.



Ud over Uffe Elbæk har Enhedslistens Pernille Skipper meldt sig som statsministerkandidat for oppositionen.



De Radikales Morten Østergaard har meddelt, at han vil have en skriftlig aftale med Mette Frederiksen. Her skal hun skrive under på at føre udlændingepolitik uafhængigt af Dansk Folkeparti, hvis hun vil have støtte fra De Radikale.



