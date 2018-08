Britiske selskaber, der eksporterer til EU, står over for et bjerg af bureaukrati, hvis der ikke opnås en brexit-aftale.



Det skriver Financial Times.



Den britiske regering mener, at selskaberne bør overveje at ansætte toldagenter til at hjælpe dem med at håndtere bureaukratiet, men mindre virksomheder klager over, at de ikke har råd til de ekstra omkostninger.



Regerings brexit-kontor har i en række meddelelser beskrevet konsekvenserne af brexit, om hvordan handel med EU i fremtiden vil være under ufordelagtige vilkår fastlagt af Verdenshandelsorganisationen.



Meddelelserne fra brexit-kontoret forklarer i udførlig detalje det fremtidige bureaukrati med talrige formularer, heriblandt tolddeklarationer, sikkerhedsdeklarationer og eksportlicenser.



Jon Thompson, der er administrerende direktør i HM Revenue & Customs, fortalte tidligere i år et parlamentsudvalg, at den firdoblede stigning i tolddeklarationer, som et brexit uden aftale medfører, vil koste selskaber i EU og Storbritannien op til 20 mia. pund om året.



Brexitminister Dominic Raab erkender, at der vil være "nogle lovmæssige ændringer", men at der også vil være muligheder for selskaber, der vil tage skridtet videre fra EU.



/ritzau/FINANS