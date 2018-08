Fakta: Sådan skal nye regler få ledige hurtigere i arbejde

Kommunale benspænd og offentligt bureaukrati må og skal ikke længere stå i vejen for, at ledige kommer i arbejde.



Her er de centrale punkter i den politiske aftale som VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har indgået og som følge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er et nybrud i dansk beskæftigelsespolitik og den mest omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen i 20 år.



• Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold



• Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet



• Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats



• Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger



• Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet



• Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes



• Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen



• Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres



• Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater



• Der udarbejdes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der er lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter