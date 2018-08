Opgør med offentlig regeljungle skal få ledige i arbejde

Opdateret kl. 11:14 - Mere frihed og mindre kontrol. Et opgør med offentligt bureaukrati, særregler og stive proceskrav i de kommunale jobcentre skal sikre, at ledige på kontanthjælp eller dagpenge kommer hurtigere kommer i arbejde.



VLAK-regeringen, Socialdemokratiet (S), Dansk Folkeparti (DF), De Radikale (R) og Socialistisk Folkeparti (SF) har indgået en politisk aftale, der gennemgribende forenkler beskæftigelsesindsatsen, og som skal forenkle arbejdet med at få ledige i arbejdet.



"Jeg er meget glad for, at vi har fået en bred politisk opbakning til et historisk opgør med bureaukratiet. Med aftalen gennemfører vi en helt grundlæggende forenkling af beskæftigelsesindsatsen," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



Centralt i aftalen er, at borgeren skal i centrum i den kommunale beskæftigelsesindsats. Det betyder helt konkret, at der tages et opgør med særregler og proceskrav i forhold til kommunernes arbejde med ledige.



Aftalen betyder, at kommunerne får større frihed til at planlægge hjælpen til ledige, hvor jobindsatsen som noget nyt skal tage udgangspunkt i den enkelte ledige.



Det betyder blandt andet, at ledige fremover slipper for rigide krav om jobsøgning, og har man et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job.

Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.



"Vi har lyttet til de mange kommuner, sagsbehandlere, ledige og virksomheder, som længe har klaget over unødvendigt bureaukrati og et hav af besværlige og uforståelige regler. Vi skylder dem, at vi får ryddet op i regeljunglen. Det bliver samtidig frihed under ansvar. Er der kommuner, som ikke lever op til ansvaret, kan de i yderste konsekvens blive sat under administration. Vi vil ikke acceptere, at ledige overlades til sig selv. Derfor kommer vi også til at følge området tæt," siger Troels Lund Poulsen.



SF: Et ideologisk tøbrud



Et centralt element i aftalen er, at en del af indsatsen for at få ledige i arbejde flyttes fra kommunerne og over til a-kasserne.



Det betyder, at udvalgte a-kasser i en fireårig forsøgsperiode, får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.



"Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet igennem med en forenkling, hvor nogle a-kasser kan overtage forløbet de første måneder, man er ledig. Det har været Radikale Venstres højeste prioritet. Det har aldrig givet mening for mig, at man skulle møde op flere steder samtidig og rapportere i et væk. Nu skal a-kasserne så vise, at de kan løfte opgaven," siger beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen (R).



"Jeg er glad for, at vi nu får et mere enkelt og fleksibelt system. Det har de ledige brug forOg det har sagsbehandlerne brug for, så de har tid til at løfte den egentlige opgave. Hjælpe ledige i job i stedet for at bruge al deres tid på at registrere og rapportere," siger Sofie Carsten Nielsen videre.



At a-kasserne får et større ansvar karakteriseres af SF som et ideologisk tøbrud.



"Aftalen er med til at barbere bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Det er et ideologisk tøbrud, at a-kasserne får lov til at vise deres værd ved at overtage den første del af kontaktforløbet for forsikrede ledige. Det har vi længe ønsket, for det er jo snusfornuft, at a-kasserne har et enormt potentiale med deres stærke kendskab til medlemmerne og til den specifikke branche," siger Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører (SF).



Opdateres