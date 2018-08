Ny aftale: Færre regler skal sikre flere i arbejde

For mange og for besværlige regler spænder ben for beskæftigelsesindsatsen, som den foregår i dag.



Derfor har en bred kreds af partier indgået en aftale, som skal forenkle arbejdet med at få ledige i arbejdet.



Aftalen er præsenteret torsdag formiddag og er indgået af regeringen - med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i spidsen - og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.



Aftalen stiller kommunerne mere frit i forhold til, hvordan de griber beskæftigelsesindsatsen an.



Til gengæld vil de blive målt på, hvor gode de er til det. Et nyt benchmarking-system skal gøre det muligt at sammenligne kommunernes beskæftigelsesresultater.



Hvis det i den forbindelse viser sig, at der er kommuner, der ligger betydeligt under det forventede, vil de kunne blive sat under administration.



Opdateres