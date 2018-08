Trump: "Hvis nogen har brug for en god advokat, vil jeg stærkt anbefale, at I ikke bruger Michael Cohens services"

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Michael Cohen! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. august 2018

Den amerikanske præsident Donald Trump reagerer nu på de nye, belastende udsagn, der er kommet fra Trumps egen tidligere, personlige advokat Michael Cohen.Det sker i et nyt tweet, hvor Trump skriver:"Hvis nogen har brug for en god advokat, vil jeg stærkt anbefale, at I ikke bruger Michael Cohens services"I går erklærede Michael Cohen sig skyldig i ulovlig betaling med kampagnepenge af de to tidligere pornostjerner og playmates, Stormy Daniels og Karen McDougal, der fik penge for at holde mund om affærer med Trump. Noget, som Donald Trump direkte instruerede Cohen i at gøre, lyder det altså fra Cohens lejr.Og i dag satte Cohen så ekstra pres på.Ifølge Michael Cohens advokat Lanny Davis har Cohen nemlig vigtig viden, der 'vil interessere' Robert Mueller, den særlige undersøger, der graver i Trump-kampagnens mulige alliance med russerne i forbindelse med præsidentvalget i 2016.Et valg, hvor de amerikanske efterretningstjenester forlængst har fastslået enstemmigt, at Rusland prøvede at påvirke valget, hvor Hillary Clinton endte med at tabe til Trump."Min observation er, at Michel Cohen har information, der i mine øjne vil interessere den særlige undersøger," siger Lanny Davis til mediet MCNBC.Han sagde også, at Cohen ville være villig til at dele den information med Robert Mueller eller den amerikanske kongres, og at det drejer sig om computer hacking og samarbejde."Det handler om ulovlig computerhacking og hvorvidt Mr. Trump kendte til forbrydelsen, før den fandt sted, og endda tiljublede den," lyder det fra Cohens advokat til MSNBC.