Innovationsfonden undgår total udflytning og bliver i København

Innovationsfonden slipper for at flytte hele organisationen til Aarhus. Det var der ellers lagt op til i regeringens anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet.



Men Innovationsfonden får lov til at beholde afdelingen i København. Enkeltmandsoperationer i Aalborg og Odense vokser samtidig til regulære afdelinger.



Det skriver Altinget.



Innovationsfondens direktør er tilfreds med den endelige version af institutionens udflytning.



"Jeg tror, at der kommer en styrket Innovationsfond ud af det her," siger Peter Høngaard Andersen.



"Det var svært nok at rekruttere medarbejdere med de kompetencer, som vi har brug for i København, og den opgave ville blive endnu sværere i Aarhus."



Fonden får efter forhandlinger med Finansministeriet lov til at beholde et kontor med ti ansatte i København.



Det lykkedes at overbevise daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) om, at der kunne være ræson i beholde dele af fonden i København. Det forklarer Peter Høngaard Andersen til Altinget.



"Vi forelagde planen for Søren Pind, og da han havde set den, sagde han, det virkede logisk," forklarer Høngaard Andersen.



Planen er derfor at holde de medarbejdere, som har kompetencer inden for life science-området i det københavnske.



Ud over life science får også kompetencer inden for digitalisering, byggeri og bioressourcer lov til at blive i hovedstaden.



/ritzau/