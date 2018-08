Trump beskylder igen Kina og EU for valutamanipulation

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mandag igen beskyldt sine største handelspartnere, Kina og EU, for valutakursmanipulation.



Det fremgår af et interview med nyhedsbureauet Reuters.



"Jeg mener, Kina manipulerer sin valuta. Helt sikkert. Og jeg mener, at euroen også manipuleres," siger Trump til Reuters. Uden yderligere at uddybe udsagnet.



Ifølge Bloomberg News er meldingen fra Trump i strid med, hvad hans egen administration senest i en rapport i april har konstateret, og USA har ikke siden 1994 officielt anklaget noget andet land for valutakursmanipulation.



Omvendt harmonerer udtalelserne med Trumps egne udmeldinger i juli, ligesom hans handelsminister, Steven Mnuchin, til Reuters også har oplyst, at man overvåger valutamarkedet for manipulation fra Kinas side.



Donald Trump beskyldte den 22. juli på Twitter både Kina og EU for at manipulere med deres valutaer.



"Kina, Den Europæiske Union og andre har manipuleret deres valutakurser og renter lavere, mens USA løfter renterne, og dollaren bliver stærkere og stærkere for hver dag - hvilket fjerner fordelen for vore store virksomheder. Som sædvanlig er det ikke en fair kamp..."



"USA bør ikke straffes for, at vi klarer os så godt. Stramning skader nu alt det, vi har gjort. USA bør tillades at genvinde det, som er mistet på grund af ulovlig valutamanipulation og DÅRLIGE handelsaftaler. Gæld er på vej, og vi hæver renterne - virkelig?," tweetede præsidenten dengang.



De to tweets blev dog samme dag slettet igen.



Meldingerne kom dengang på baggrund af et fald over en kort periode i yuannens værdi over for dollaren på 7 pct., hvilket reelt udvandede den straftold, som USA har lagt på import fra Kina i forlængelse af handelskrigen mellem de to lande.



"Der er ingen tvivl om, at svækkelsen af valutaen skaber en uretfærdig fordel for dem," udtalte Steven Mnuchin til Reuters samme dag.



"Vi vil meget grundigt undersøge, om de har manipuleret valutaen," uddybede han.



