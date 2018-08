Pernille Skipper: Der er kæmpe uenighed i rød blok

Oppositionen stiller med tre kandidater til at blive statsminister i Danmark ved næste valg, hvilket har fået flere iagttagere til at hæfte sig ved uenighederne mellem de fem partier.



Men det er kun blandt kommentatorer, at den diskussion er relevant, for det er helt naturligt, at der er uenighed, når partierne vil noget forskelligt.



Sådan lyder det på Enhedslistens sommergruppemøde, der afholdes mandag på hospitalet i Hvidovre.



"Der er kæmpe uenigheder, og der er på mange måder længere mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet, end der er mellem Socialdemokratiet og Venstre," siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.



Hun peger på skattereformen, lockouten af lærerne, salget af dele af Dong og stramninger af udlændingelinjen som uenigheder med Socialdemokratiet.



"Dansk politik skal være mere, end at man kan vælge mellem to statsministerkandidater, som ligner hinanden på rigtig mange punkter," siger Pernille Skipper.



Hun henviser til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen, der er Socialdemokratiets formand.



Foruden de to opstiller Pernille Skipper og Alternativets leder, Uffe Elbæk, der har trukket sine mandater "ud af ligningen" til statsministerposten.



Men De Radikale og SF peger på Mette Frederiksen, og Alternativet peger på sig selv til at lede Danmark, så Enhedslisten spås ikke mange chancer.



"Jeg vil håbe, og jeg tror det også, at hvis vi fik chancen for at gøre noget, der var lidt mere venstreorienteret, lidt grønne og lidt mere socialt retfærdigt, så vil de (SF, red.) hoppe med på den vogn. Jeg ville synes, det var ærgerligt, hvis målet i hele livet for SF var Mette Frederiksen. I øvrigt har vi allerede haft temmelig dårlig erfaring med en socialdemokratisk regering i seneste periode," siger Pernille Skipper.



Enhedslisten vil gå til valg på en grønnere dagsorden, fællesskab samt bedre forhold for patienter og offentlige ansatte, hvor partiet vil afskaffe krav til effektivisering.



/ritzau/