Kinas banktilsyn har beordret bankerne til at øge lånene til eksportvirksomheder samt projekter i infrastrukturer for at modsvare bekymringerne for handelskrigen mellem verdens to største økonomier.



Det skriver Financial Times.



Ordren kommer som følge af stigende forventninger om, at skaden fra den ulmende handelskrig vil smitte af på Wall Street og forstyrre de amerikanske bankers planner om at udvide i Kina.



Kinesiske handelsmænd, ledt af vicehandelsminister Wang Shouwen, tager for første gang til Washington for at begynde en to-dages forhandling, siden USA pålagde straftold den 6. juli på kinesiske eksportvarer.



"I 2015 og 2016 var Kinas regerings problemer selvforskyldt. Denne gang står regeringen over for problemer, som skyldes landets økonomi og handelsspændinger, ikke politiske fejl," siger en investeringsstrateg til Financial Times.



Investorernes frygt for den aftagende vækst og effekten af handelskrigen afspejler sig i Kinas valuta og aktiemarked, som er faldet siden USA pålagde toldsatserne på Kinas varer.



Kinas 300-indeks er faldet med mere end 15 pct. til sit laveste niveau siden sit udbrud i 2016, og Kinas valuta faldt med næsten 7 pct. mod den amerikanske dollar den 15. august.



Indtil videre er omkring 10 pct. af Kinas årlige eksport til USA pålagt straftold, men præsident Donald Trump truer med at pålægge told på op til halvdelen af de kinesiske eksportvarer til USA inden slutningen af oktober.



/ritzau/FINANS