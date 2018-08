Mærsk-boss: USA's økonomi bliver hårdest ramt i handelskrig

En spirende handelskrig vil ramme USA's økonomi kraftigere end resten af verden. Sådan lyder det fra adm. direktør i Mærsk, Søren Skou til Bloomberg "Tolden kan årligt svække global handel med 0,1 til 0,3 pct. Men for USA kan effekten måske blive 3 eller 4 pct." siger Søren Skou til Bloomberg.I sidste måned indførte USA told på 34 mia. dollar kinesisk varer, og Trump administrationen har meddelt, at de vil øge tolden med 16 mia. dollar fra d. 23. august.Men ifølge Søren Skou, vil amerikanske importører søge andre steder hen og købe deres varer andre steder i Asien, som f.eks. Vietnam eller Indonesien."Store amerikanske kunder som Nike producerer over hele Asien, de producerer ikke kun i et land," siger Søren Skou. og tilføjer:"Du kan ikke købe et par Nike sko eller en Iphone, som er produceret i USA, så tolden vil ende hos forbrugeren."Mærsk transporterer omkring 20 pct. af verdens søfragt, og derfor står de i en unik position til at fornemme tolden på handelsstrømme.Mærsk fokuserer på handlen mellem Europa og Asien, og indtil videre har det område ikke været direkte berørt af handelskrigen. Men ifølge Søren Skou kan det ændre sig, hvis USA retter tolden mod forbrugsvarer.Kina har gengældt de amerikanske toldangreb og besluttede tidligere i august at indføre told på amerikanske varer til en værdi af 16 milliarder dollar, svarende til 103 mia. kr. Der var tale om 25 pct. told på importerede varer fra USA, som vil få effekt fra 23. august.