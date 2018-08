Venezuela får nye sedler og hæver mindsteløn med 3300 pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent Forbes

Pengesedler med adskillige færre nuller og en hævelse af mindstelønnen på 3300 pct.



Det er den virkelighed, indbyggerne i Venezuela vågner op til mandag, når nye reformer træder i kraft i et forsøg på at redde landets økonomi.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Allerede i slutningen af juli meddelte præsident Nicolás Maduro, at nye pengesedler vil blive taget i brug den 20. august.



På de nye sedler har man fjernet fem nuller. Det sker i et forsøg på at bekæmpe inflationen, der ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan nå en million pct. i år.



Nicolás Maduro siger, at han også ønsker at hæve benzinpriserne i landet til et internationalt niveau. Det skal ifølge præsidenten ske i slutningen af september i et forsøg på at begrænse smugling af benzin på tværs af grænserne.



Kritikere mener, at kombinationen af disse forskellige tiltag blot vil gøre tingene værre, og oppositionsledere har opfordret til en landsdækkende strejke og protester på tværs af landet tirsdag.



De nye tiltag betyder, at bankerne i Venezuela holder lukket mandag, imens de forbereder sig på at frigive den nye valuta, som har fået navnet den "suveræne bolivar" af Maduros regering.



Økonomer vurderer ifølge AP, at Maduros tiltag sandsynligvis blot vil fremskynde den allerede kraftigt voksende inflation snarere end at løse landets centrale økonomiske problemer.



Blandt andet er olieproduktionen i Venezuela faldet til et niveau, der ikke er set siden 1947.



"Ændringen af bolivaren er som at komme under kniven hos en af Caracas' berømte plastikkirurger. Udseendet ændrer sig, men i virkeligheden er alt ved det gamle," skriver økonom Steve Hanke fra Johns Hopkins University ifølge Forbes.



"Det er det eneste, bolivaren kan se frem til: Et ansigtsløft."



Opec-landets økonomi har været i frit fald siden 2014, hvor oliepriserne styrtdykkede. Opec er Organisationen for Olieeksporterende Lande.



Priserne i Venezuela er i løbet af en periode på 12 måneder, der sluttede i juni, steget med 46.000 procent, viser tal fra landets kongres ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Mindstelønnen i Venezuela svarer til godt seks danske kroner om måneden. Det har efterladt borgere over hele landet ude af stand til at købe nok mad eller få den mest basale lægehjælp.



Den massive krise i det sydamerikanske land betyder, at 2,3 mio. af landets indbyggere er flygtet i år frem til og med juni, viser tal fra FN ifølge AP.



/ritzau/