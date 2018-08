Rådgiver for Det Hvide Hus i vidtgående samarbejde med Mueller-efterforskning

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. august 2018

Rådgiver for Det Hvide Hus, Donald F. McGahn II, har samarbejdet vidtgående med holdet, der efterforsker mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.Det skriver New York Times baseret på en række anonyme tidligere og nuværende embedsmænd fra Det Hvide Hus med kendskab til sagen.Ifølge avisen har Donald McGahn i løbet af de seneste ni måneder frivilligt deltaget i mindst tre inerviews med efterforskerne, der i alt har varet 30 timer.McGahn har angiveligt givet efterforskerne detaljer om bl.a. præsident Donald Trumps kommentarer og handlinger under fyringen af FBI-direktør James Comey og Trumps ønske og opfodring om at få justitsminister Jeff Sessions til at kræve tilsyn med efterforskningen.Ifølge New York Times begyndte samarbejdet, fordi Trumps første hold af advokater besluttede, at det var bedst at samarbejde fuldt ud med specialanklager Robert Mueller, der står i spidsen for undersøgelsen.Angiveligt kunne McGahn og hans advokat William A. Burck ikke forstå, hvorfor præsidenten var så ivrig efter at lade ham tale frit med Mueller og frygtede, at Trump satte en fælde for ham, så han ville ende med at blive syndebukken, hvis det viste sig, at der var sket ulovligheder.Det førte til, at McGahn og Burck besluttede at gøre så meget som muligt for at samarbejde med Robert Mueller og demonstrere, at McGahn ikke havde gjort noget forkert.Ifølge New York Times er det ikke klart, hvordan præsident Trump har det med McGahns samarbejde med efterforskningsholdet. Men på sin Twitter-profil skriver præsidenten lørdag nat dansk tid:"Jeg tillod rådgiver for Det Hvide Hus Don McGahn, og alle andre ansatte i Det Hvide Hus at samarbejde fuldt ud med specialanklageren. Derudover har vi udleveret over 1 mio. dokumenter. Mest transparente i historien. Intet samarbejde, ingen obstruktion. Heksejagt!".