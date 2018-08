Tidligere borgmester afløser Lunde i Folketinget

Tidligere borgmester i Ikast-Brande Carsten Kissmeyer (V) afløser tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i Folketinget, oplyser gruppeformand Karen Ellemann (V).



- Det er jo da en mulighed for også at få den del af demokratiet ind på lystavlen, om man så må sige. Så på den måde er det da en lidt speciel dag, siger Carsten Kissmeyer til TV MIDTVEST.



Esben Lunde Larsen meddelte i sommer, at han forlader dansk politik. Han skal arbejde for en tænketank i Washington D.C.



/ritzau/