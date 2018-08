Analyse: Landbrugets tørkekrav sætter Venstre i kattepine

Det kan godt være, at miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen kalder denne sommers tørke for en naturkatastrofe. Det kan også godt være, at der dybt ind i Venstre er en lyst til at give de hårdest ramte landmænd en økonomisk hjælpende hånd.



Men når landbruget i dag beder Løkke-regeringen om permanent aflysning af årlige jordskatter på 400 mio. kr. årligt i al fremtid, så kræver landbruget mere, end det er realistisk at få.



Ud over annulleringen af jordskatter ønsker landbruget yderligere lempelser, der vil koste statskassen 136 mio. kr. årligt i fremtiden foruden de 400 mio. kr. fra jordskatterne.



Landbrug & Fødevarer kender deres besøgelsestid, og har timet kravet samtidig med at Venstre holder sommergruppemøde i Aarhus. Landbruget ved også, at de har et vindue nu, som snart lukker.



Landbrugets ømme punkt



På Christiansborg har ingen partier afvist at se på mulige ønsker, men eksempelvis Socialdemokratiet har afvist at lave hjælpepakker, der går til landbrug, der alligevel står til at gå ned, og til landbrug, der ikke har brug for en hjælpende hånd.



Holdningen rammer landbrugets ømme punkt, for det er uhyre vanskeligt at bede om tiltag, der præcist kompenserer for de mange forskellige måder, som tørken har konsekvenser på. Udspillet fredag efterlyser et opgør med et rammevilkår, og det vil komme hele landbruget til gavn – uanset hvor solide bedrifter, der er tale om.



Regeringen har allerede givet landbruget en hjælpepakke, som groft sagt gør det lettere for dem at producere mere foder, men det blev af L&F-baglandet betegnet som utilstrækkeligt.



Pres på landbrugets top



Presset fra baglandet på landbrugets top er markant i tørkekrisen, og udspillet om den permanente lempelse kan ses som et forsøg på at imødekomme kritikere i baglandet, der mener, at L&F formand Martin Merrild og resten af Axelborg har spillet kortene for blødt.



Merrilds linje har hidtil været at styre landbruget uden om bureaukratiske tørkepakker, der ender med at komme for sent og være så bøvlede, at ingen når at få hjælp, før de har drejet nøglen om. I 1992 demonstrerede han selv for netop sådan en hjælpepakke, men han har siden erkendt, at den ikke duede. Derfor har han gået efter løsninger, der kunne iværksættes straks.



På en uge har Landbrug & Fødevarer ændret markant på deres ønsker. I kølvandet på L&F-beregninger om, at tørken samlet ville føret til et indtægtstab på 6,4 mia. kr., bad landbrugets topboss om en annullering af landbrugets jordskatter for i år. Tidligere havde ønsket været en udsættelse med en efterfølgende tilbagebetalingsperiode på eksempelvis fem år. Dette regner Skatteministeriet på i øjeblikket.



Andre tiltag ville ikke koste skatteyderne penge, men i stedet var der tale om fremrykket støtte eller udsættelser af betalinger. I kurven af ønsker var også en række bønner, der hører inden for landmandskab – om hvad man må så hvornår, og hvad man må bruge det til.



I baglandet ligger også et ønske om at få afviklet pesticidafgiften, et ønske, som ligger så langt uden for den politiske realisme, at landbrugstoppen nævner det i sit kriseudspil, hvor man omhyggeligt satser på andre krav og blot nævner pesticidafgiften som en udfordring.



L&F-formand Martin Merrild har haft travlt i de seneste dage, hvor han har holdt møder med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), finansminister Kristian Jensen (V) og DF-leder Kristian Thulesen Dahl.



Jordskat som en særbyrde



Fredag formiddag var Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, på banen med erklæringen om, at "jordskatten er ikke en skat. Det er en særbyrde," og at udspillet så fint ud. Dog var Bonnesen også grundig i sin understregning af, at han ikke kunne love noget.



En krise i landbruget er ikke kun en krise for den enkelte landmand, der med tørken kan have fået en konkurs tættere på. Landbrugets gæld er markant, og en markant stigning i konkurser kan smitte af på især de mindre pengeinstitutter, hvoraf en del er tungt eksponeret på landbrug. Sagen er alvorlig nok til at Finans Danmark, brancheorganisation for landets penge- og realkreditinstitutter, holder ekstraordinært bestyrelsesmøde om landbruget i weekenden.



Landbrugets nye krav er en stor mundfuld for regeringen og et Folketing, der skal prioritere statskassens penge. Til sammenligning med den halve milliard årligt, som landbruget beder om som en strukturel forbedring, kunne man eksempelvis til gavn for hele Danmarks erhvervsliv indføre nye og markant lempede afskrivningsregler på IT-udstyr. Det vil koste nogenlunde det samme.



Venstre vil gå langt



Venstre har i de seneste år kæmpet provinsens og ikke mindst landbrugets sag med landbrugspakken som det mest tydelige opgør. Løkke har demonstreret, at regeringen er klar til at gå langt for landbruget og for de provinsvælgere, der ved sidste valg vendte Venstre ryggen.



Med landbrugets nye krav, som er lanceret med mindre end ti måneder til valget og samtidig med Venstres sommergruppemøde, sætter landbruget Venstre i en kattepine – uanset hvor gerne man ville hjælpe. Et gæt kunne være, at der i en eller anden form er hjælp på vej til landbruget henset til det forestående valg. Omvendt beder landbruget med udspillet om mere, end det er realistisk at få.



Men med udspillet til opgøret med jordskatterne agerer landbruget under alle omstændigheder efter tommelfingerreglen om, at man aldrig skal lade en krise gå til spilde. I enhver krise ligger en mulighed, og muligheden for bønderne lige nu er at få gjort op med de jordskatter, som de i årevis har kæmpet mod.