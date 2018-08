USA truer Tyrkiet med at udvide sanktioner

USA står klar med nye sanktioner mod Tyrkiet, hvis ikke den fængslede amerikanske præst, Andrew Brunson, hurtigt bliver løsladt.



Det siger den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, under et regeringsmøde i Washington.



"Vi har mere, som vi planlægger, hvis de ikke frigiver ham hurtigt," siger han.



USA har allerede indført sanktioner mod to tyrkiske ministre - indenrigsministeren og justitsministeren - og øget tolden på tyrkisk stål og aluminium.



Det anspændte forhold mellem de to Nato-lande har medvirket til en brat nedtur for den tyrkiske økonomi.



Den tyrkiske lira har foreløbig i år tabt 40 procent af sin værdi i forhold til dollar.



Tyrkiet har svaret igen ved at fordoble tolden på en række udvalgte amerikanske varer.



