SF stempler Skippers statsminister-bud som pjattet

Det er lidt pjattet, at to partier på venstrefløjen nu har en statsministerkandidat.



Sådan lyder reaktionen fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, der trækker lidt på skuldrene over Enhedslistens Pernille Skippers udmelding om, at hun vil være statsminister.



- Det ændrer ikke noget for os. Vi peger på Mette Frederiksen (S), siger han.



SF-formand Pia Olsen Dyhr kommer altså ikke til at stille sig i rækken af partiformænd, som melder sig ind i kampen om statsministerposten.



Pernille Skippers udmelding er kommet, efter at Alternativet har meldt ud, at partiet vil pege på politisk leder Uffe Elbæk (AL) som statsminister.



/ritzau/