Alternativet rækker fortsat ud efter statsministerposten, men justerer nu alligevel kursen en anelse. Først ville Uffe Elbæk ikke forhindre nogen i at danne regering, hvis partiet ikke selv får nok mandater, men det vil Alternativets leder nu.



Elbæk har sagt, at han ville tage sine mandater "ud af ligningen", men da Danmark har negativ parlamentarisme, har rød blok kritiseret ham massivt.



Elbæk kan risikere at holde hånden under statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved en dronningerunde, har kritikken lydt.



Torsdag justerer Elbæk selv sin udmelding overfor radioprogrammet Slotsholmen på P1.



- Vi har lavet en nuance på det, hvor vi siger, at når han eventuelt danner regering, skal han lave et regeringsgrundlag. Hvis det markant strider imod vores holdninger, så vil vi anse det som en konkret politisk handling.



- Hvis regeringsgrundlaget er så markant fra det, vi er enig i, og nogen stiller et mistillidsvotum nede i salen første dag, eller vi kan selv finde på at stille et mistillidsvotum, så vil vi gøre det, siger Uffe Elbæk.



Elbæk siger, at han har ændret holdning, da han af en journalist blev konfronteret med scenariet, hvor Løkke bliver statsminister ved ikke at have et flertal imod sig - kaldet negativ parlamentarisme.



Det er første gang, at Uffe Elbæk selv nuancerer sin oprindelige udmelding. Men 2. juli sagde politisk ordfører Carolina Magdalene Maier til Ritzau, at det er regeringsgrundlaget, som Løkke og Mette Frederiksen vil blive bedømt på.



Torsdag var S-veteran og Folketingets næstformand, Henrik Dam Kristensen, ude med riven efter Alternativet.



Han beskyldte partiet for at gå Lars Løkke Rasmussens ærinde ved at pege på sig selv som statsminister og ikke Mette Frederiksen.



Både Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet har meldt ud, at de går efter statsministerposten, hvis de blive begunstiget af de nødvendige mandater.



/ritzau/