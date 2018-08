Trump tager sikkerhedsgodkendelse fra tidligere CIA-chef

USA's præsident, Donald Trump, har frataget den tidligere CIA-direktør John Brennan hans sikkerhedsgodkendelse.



Det oplyser Trumps talskvinde, Sarah Sanders, som henviser til Brennans "utilregnelige adfærd og opførsel".



Den tidligere CIA-chef er kommet med "en række grundløse og uhyrlige påstande, vilde udbrud på internettet og tv om denne regering", siger Sanders.



I meddelelsen hedder det videre, at Brennan har brugt sin adgang til hemmeligstemplede oplysninger til at "skabe splittelse og kaos" om Trump-administrationen.



Trump vil desuden genoverveje de sikkerhedsgodkendelser, der er givet til andre højt placerede embedsmænd inden for sikkerheds- og efterretningstjenesterne.



Det gælder blandt andre den tidligere øverste efterretningschef James Clapper, tidligere CIA-direktør Michael Hayden og præsident Barack Obamas tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice.



Fælles for dem er, at de alle har kritiseret Trump.



John Brennan, der stod i spidsen for CIA under Obamas tid som præsident, har rettet en kraftig kritik mod Trump og har ofte angrebet Trumps udenrigspolitik på de amerikanske tv-kanaler.



I den udtalelse, Trump onsdag lod sin talskvinde læse op, fremgår det, at Brennan har fremsat "mere og mere vanvittige kommentarer".



Normalt beholder tidligere CIA-chefer og andre ledere inden for efterretningstjenesterne - i hvert fald i en periode - deres sikkerhedsgodkendelser, så de kan rådgive deres efterfølgere.



- Den risiko, som hans utilregnelige adfærd og opførsel udgør, vejer højere end alle de fordele, som højt placerede regeringsrepræsentanter eventuelt kan få ud af at konsultere hr. Brennan, citerer Sarah Sanders præsidentens beslutning.



Eksperter har tidligere sagt, at det vil være en hidtil uhørt politisering af sikkerhedsgodkendelser, hvis man fratager tidligere efterretningsledere dem som svar på kritik, skriver nyhedsbureauet AP.



/ritzau/Reuters