Pernille Skipper vil også være statsminister

Enhedslisten bringer sig selv i spil som statsministerparti.



Men partiet afviser at følge Alternativet og trække sine mandater ud af den politiske ligning, hvilket er en væsentlig forskel. Det skriver Jyllands-Posten.



"Vores førsteprioritet er klart at danne en grøn, socialt progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Det er det, vi går efter," siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til avisen.



Forudsætningen er, at vælgerne giver partierne til venstre for Socialdemokratiet et markant rygstød.



"Hvis for eksempel Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen bliver større end Socialdemokraterne, så går vi efter at kunne danne regering – også gerne med Enhedslisten i spidsen. Derefter vil det være op til en konkret diskussion med partierne, hvordan det skal foregå," siger Skipper.



/ritzau/