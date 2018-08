De Konservatives børne- og socialminister Mai Mercado foreslår op til partiets sommergruppemøde torsdag at indføre en særlig tryghedsdækning i ydertimerne på landets dagtilbud.En pædagogisk ansat skal ikke være alene, når institutionen åbner om morgenen eller lukker sidst på dagen, og antallet af børn overstiger fem. "Vi har et samfund, hvor folk arbejder på forskellige tidspunkter. Man skal som forældre kunne aflevere sit barn og vide, at kvaliteten er god, og at der er personale nok, også i ydertimerne," siger Mai Mercado til Berlingske.Forslaget skal sikres ved lov.På landsplan vurderes forslaget at føre til omkring 340 ekstra medarbejdere på baggrund af en undersøgelse af alenetid i daginstitutionerne.Forslaget skal gennemføres efter folketingsvalget og koster i alt 110 millioner kroner årligt. Finansieringen er endnu ikke fundet, men ministeren understreger, at kommunerne vil blive økonomisk kompenseret.Hun afviser, at hun med forslaget går ind og dikterer ting, som styres bedst lokalt."Jeg identificerer et oplevet problem, og det vil jeg gerne finde løsninger på uden at fjerne kommunernes frihed til selv at planlægge. Det nytter bare ikke, at man ikke føler, at man kan hente sit barn efter 16.30, for så står barnet nærmest påklædt med sine ting ude på trappen, mens den tilbageværende pædagog er ved at feje og sætte stole op," siger Mai Mercado.På Christiansborg ser Venstre positivt på Mercados forslag, oplyser børneordfører Anni Matthiesen.Socialdemokratiet siger i det store og hele ja til flere pædagoger, men nej til mere detailstyring fra Christiansborg.SF-formand Pia Olsen Dyhr har senest fremsat minimumsnormeringer som et centralt krav til en eventuel socialdemokratisk ledet regering./ritzau/