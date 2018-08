Samuelsen om Fox-indslag: Det gavner Danmark

Fox-studieværten Trish Regan er mildest talt ikke populær i Danmark.En sammenligning af Danmark og Venezuela i bedste sendetid på amerikansk tv har fået de danske sind i kog på de sociale medier. Men ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), kan det udskældte indslag i sidste ende gavne Danmark."Jeg tror faktisk, at det i bund og grund kommer til at give bagslag, fordi det var så langt ude. Det ender med, at vi får positiv opmærksomhed," siger han."Folk bliver opmærksomme på, at det her land, hvor man kombinerer et stærkt velfærdssamfund med en meget fri, grundlæggende økonomi, er en stærk vej fremad," siger udenrigsministeren.I indslaget siger Trish Regan, at danskere hverken gider arbejde eller færdiggøre deres studier. Og de fleste, der får en universitetsuddannelse, vil hellere åbne cupcake-butikker."Danmark har ligesom Venezuela frataget folk deres muligheder," lyder det i indslaget. På under et døgn blev det set af omkring en million Facebook-brugere.Det har fået den danske ambassadør i USA til at reagere med en frygt for, at det vil skade danske virksomheder.Også finansminister Kristian Jensen (V) har i stærke vendinger fordømt indslaget på USA's mest sete erhvervskanal. Han vil ikke finde sig i "at nogen pisser på Danmark", lød det.Onsdag rettede studieværten dog sin udmelding."Jeg vil gerne præcisere min pointe fra min udtalelse i sidste uge om socialisme. For at udtrykke mig klart antydede jeg aldrig, at forholdene i Danmark på nogen måde var ligesom den nuværende tragedie i Venezuela," siger Trish Regan i en video lagt op på nyhedsstationens hjemmeside.Udenrigsminister Anders Samuelsen er tilfreds med, at udmeldingen er blevet rettet, og han ser nu sagen som lukket."Det grundlæggende i at sammenligne Danmark med Venezuela er langt ude i hampen. Det giver ingen mening, og derfor kan jeg godt forstå, at hun begynder at svømme rygsvømning," siger udenrigsminister Anders Samuelsen./ritzau/