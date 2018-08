De Radikale: Formueskat vil flytte værdier ud af landet

Danmark smider penge ud af vinduet ved at genindføre formueskat.Det siger De Radikales skatteordfører, Andreas Steenberg, om et krav fra SF, Alternativet og Enhedslisten til en mulig S-regering efter næste folketingsvalg. "Det synes vi ikke, er en god idé. Det betyder, at formuer flyttes ud af landet, og så får man ikke rigtig noget ud af det. Det vil også betyde, at mange investeringer så foretages i udlandet," siger Andreas Steenberg.Så De Radikale siger blankt nej?"Ja. Det er ikke vores politik. Folks formuer er noget, de allerede har betalt skat af. Med indkomstskat, selskabsskat og alt mulig andet," siger Andreas Steenberg:"I en global verden vil folk bare flytte deres formuer væk fra Danmark. Det vil ikke være i samfundets interesse."Socialdemokratiet vil ikke genindføre formueskatten, siger skatteordfører Jesper Petersen (S) om SF's forslag. "Det er ikke et konkret forslag, vi støtter. Men vi er enige med SF i at fastholde Danmark som et relativt lige samfund og ønsket om gode daginstitutioner," siger Jesper Petersen.SF vil beskatte formuer over fem millioner kroner med 0,5 procent årligt. Finansministeriet har beregnet, at det giver 1,4 milliarder kroner årligt i statskassen, hvis fast ejendom indgår i formueopgørelsen.Alternativet vil beskatte nettoformuer over tre millioner kroner med én procent. Det viser partiets regeringsudspil, som omfatter 15 nye ministerier.Kravet flugter med Enhedslistens 100-dages plan. Den lægger også én procent på formuer over tre millioner kroner, men undtager boliger, siger partiets skatteordfører, Rune Lund."Vi synes, at det er en rigtig god idé. Der skal indføres en formueskat," siger Rune Lund.I 1997 fjernede Socialdemokratiets finansminister, Mogens Lykketoft, formueskatten. Det skete i en stor finanslovsaftale med De Konservatives leder, Hans Engell, uden om Venstres formand, Uffe Ellemann-Jensen.Det glæder cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos, at S afviser formueskatten."Poul Nyrup Rasmussen fjernede i sin tid formueskatten, og det skal han have ros for. Argumentet for fjernelsen var blandt andet, at formueskatten var "hullet som en schweizer-ost" på grund af blandt andet formueflugt," siger Mads Lundby Hansen./ritzau/