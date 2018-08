Tyrkisk erhvervsliv vil have stoppet strid med USA

Ledende tyrkiske erhvervskredse har opfordret Ankara til at stramme pengepolitikken, indføre finanspolitiske tiltag og omgående løse striden med USA efter valutakrisen, der har svækket liraen kraftigt.



Det skriver Financial Times.



Tiltaget er et sjældent udtryk for offentlig uenighed fra Tyrkiets erhvervsliv, da mange erhvervsfolk er tilbageholdende over for at synligt udfordre Erdogans regering. Erhvervslivet er bekymret for liras fald.



- En strammere pengepolitik er nødvendig for at stabilisere valutakursen, siger den tyrkiske industri- og erhvervsforening (Tusiad) og sammenslutningen af handelsforeninger og varebørser i Tyrkiet (Tobb) til Financial Times.



Liraen steg 5,5 pct. tirsdag, men har stadig tabt mere end 40 pct. af sin værdi i år. Kursfaldet har sat stort pres på Tyrkiets erhvervsliv, der har et udenlandsk valutalån på 293 mia. dollar.



Handelsforeningerne krævede en større diplomatisk indsats for at løse problemerne mellem USA og Tyrkiet, men Ankara viste ingen tegn på, at regeringen er ved at ændre retning.



/ritzau/FINANS