Politik Analyse: Republikanerne vinder frem i målinger og jagter nu en “rød bølge” i USA

Den 8. november skal amerikanerne til midtvejsvalg og sammensætte en ny kongres. Hele Repræsentanternes Hus er på valg samt 35 af Senatets 100 pladser. Foto: Stefani Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

Lasse Ladefoged 26. okt. 2022 KL. 07:00 Gem til senere

Indtil for en uge siden så det nogenlunde ud for Demokraterne, men bekymring for økonomien gavner Republikanerne