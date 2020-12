Oplysning og åbenhed er bedre end trusler om tvang, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om en ny epidemilov, hvor muligheden for at anvende tvang begrænses, hvilket har været stærkt omdiskuteret.– Den parlamentariske kontrol styrkes, nu ...