Advarsel: Kineserne er forsigtige med metro og biograf

En genåbning af de fastfrosne europæiske økonomier kan tidligst ske om ca. seks uger. Til gengæld er der tegn på, at et opsving derefter vil kunne komme i gang efter den kinesiske model.

Vurderingen kommer fra cheføkonom Kallum Pickering, Berenberg Bank, og er dermed ikke sundhedsfagligt funderet. Men efter først den fuldstændige nedlukning af Wuhan-provinsen og nu tirsdagens overraskende positive nøgletal for Kinas økonomi, mener han, at “Kina er et glimt af fremtiden” for Europa, der “med et groft overslag er ca. seks uger bagefter Kina.”

Men betydelige dele af økonomierne i Europa er langt fra de første skridt til at ophæve de omfattende restriktioner. Sandsynligheden taler for, at EU-landene, der aftager knap halvdelen af den samlede danske eksport, først begynder at få gang i de økonomiske hjul, når sommeren og juni nærmer sig.

“Der er ingen tvivl om, at eksporten lige nu er vanvittig hårdt ramt. Men det er svært sige hvor meget. Den normale faktor mellem udviklingen i et lands bnp og den danske eksport kan ikke anvendes i denne situation, siger cheføkonom Las Olsen, Danske Bank.

Forfærdelig marts

I Kina er udviklingen, målt på tirsdagens PMI-tal, vendt til den V-formede kurve, der fra krisens begyndelse har var et lønligt håb. For fremstillingsindustrien blev det rekordlave PMI-tal fra februar på 35,7 vendt til 52,0 i marts. Uden for industrien steg PMI – et indekstal for indkøbschefernes aktiviteter – fra 29,6 i februar til 52,3 i marts.

“Den udvikling vil vi måske kunne se i Europa til maj. Marts bliver forfærdelig og sikkert også april. Men maj kan i bedste fald blive rigtig stærk. Men som i Kina vil stigningen komme fra et virkelig dårligt udgangspunkt, så det er ikke et tegn på, at vil vil have det godt, men at vi får det bedre,” siger Las Olsen.

“ Det er markant lettere at lukke en økonomi ned end at åbne den Andreas Steno Larsen, chefstrateg, Nordea

Set fra et dansk eksportsynspunkt kan man også pege på, at de stærke danske sektorer, farma, fødevarer og vindmøller ikke er de mest konjunkturfølsomme. Samt at Italien og Spanien, de hårdest ramte lande af corona, er blandt de mindre markeder, med 2,6 og 2,2 pct. af den samlede vareeksport.

Men uanset at der kommer et tøbrud i de fastfrosne økonomier i perioden efter påske, er sandsynligheden højere for “a new normal”, end at der sker en normalisering af aktiviteterne i nær fremtid.

“Der er fire relevante spørgsmål, vi gerne ville kunne svare på,” påpeger Andreas Steno Larsen, chefstrateg, Nordea. De handler om, hvor tilbageholdende både forbrugere og virksomhedsejere vil være, selv når karantænerne ophæves og om niveauet for grænseoverskridende aktiviteter. Samt det måske største spørgsmål, kommer coronavirus “tilbage og hævner sig i en anden bølge til efteråret?"

“Vi er meget skeptiske i forhold til en hurtig tilbagevenden af aktiviteterne. Det er markant lettere at lukke en økonomi ned end at åbne den,” påpeger Andreas Steno Larsen.

Fra USA er holdningen hos chefstrateg Zach Pandl, Goldman Sachs, blandet. Han skrev søndag til sine kunder, at “den økonomiske nedtur er kun lige begyndt. Markederne ignorerer måske de forfærdelige nøgletal, som den manglende reaktion på den historiske stigning i antallet af nye ledige, men de vil være følsomme overfor længden af økonomisk nedlukning.” Men han taler også om “ lys for enden af tunnelen,” og “et stærkt argument for et V-formet opsving.”

