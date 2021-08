Socialistisk Folkeparti (SF) vendte onsdag på en tallerken og stemte for forslag om at stoppe sygeplejerskestrejke med hastelov

En politisk kovending fra Socialistisk Folkeparti (SF) er afgørende for, at regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) med et hastebehandlet regeringsindgreb kan afslutte næsten ti ...