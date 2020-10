En mand er tiltalt for 28 tilfælde af groft bedrageri. I retten torsdag erkendte han 18 af dem.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I 18 tilfælde sendte håbefulde boligsøgende tusindvis af depositumskroner til en 40-årig mand, fordi de troede, at de havde fundet et sted af bo.Men den 40-årige havde imidlertid ingen planer om at...