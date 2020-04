2971 flere ledige sætter et blodrødt punktum på en af de værste måneder på det danske arbejdsmarked nogensinde

Dag-til-dagstatistikken for nye ledige på arbejdsmarkedet fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der tirsdag 31. marts kom 2971 nye ledige, og at der, netto i løbet af marts er kommet ca. 38.000 flere arbejdsløse.

“ På den baggrund er det måske snarere en lille positiv overraskelse, at der “kun” kom godt 3000 nye ledige på marts måneds sidste dag Bo Sandberg, Dansk Byggeri

“Det bedste, man kan sige om marts måned på arbejdsmarkedet er, at den nu er overstået,” siger Dansk Byggeris cheføkonom, Bo Sandberg,

Arbejdsmarkedet var før coronapandemien ramte i en rigtig god gænge.

“Men nu står vi pludselig i en virkelighed, der byder på recession, daglige hjælpepakker og udsigten til et fald i bnp for 2020 på mellem 3 pct. og 10 pct.,” siger Bo Sandberg.

“På den baggrund er det måske snarere en lille positiv overraskelse, at der “kun” kom godt 3000 nye ledige på marts måneds sidste dag. I forvejen er det nemlig ofte mod slutningen af måneden, at fyresedlerne sidder løst og opsigelserne finder sted,” siger Bo Sandberg og fortsætter:

“Dermed kan der sættes et blodrødt punktum på den værste måned på det danske arbejdsmarked, formentlig nogensinde, og i hvert fald siden verdenskrisen i 30'erne. Netto er arbejdsløsheden ifølge Beskæftigelsesministeriet steget med 38.000 i løbet af marts.”

Klinget lidt af





Med 2971 flere ledige er det samlede antal for indeværende uge op på samlet 7540 personer. Sammenlignes det tal med de to første dage i de foregående uger, så er der tale om, at farten er klinget pænt af. I begyndelsen af sidste uge meldte knap 9000 personer sig ledige, mens det forrige uge var mere end 11.000 personer.

“Farten er i ret pæn grad klinget af ledighedsstigningen, og det er et positivt lille lys i en meget mørk tid. Det kan man godt glæde sig lidt over, men glæden kan hurtigt tages ned igen.," siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, der dog peger på, at stigningen i nyledige fortsat er ret markant

“Det er en enormt usikker økonomisk fremtid, vi ser ind i, hvilket dagens prognose fra Nationalbanken vidner om med scenarier, der spænder over BNP-vækst fra minus 3 procent til minus 10 procent i år,” siger Jeppe Juul Borre og fortsætter:

“Det er et gigantisk spænd, men er et resultat af den omtågede fremtid, og at alt normalt er sat ud af kraft for en periode. Derfor er det også positivt, at man fra politisk side har været hurtigt fremme med tiltag i et ukendt økonomisk territorium.”