Troels Lund tager magten, Mette F. til Nato og Løkkes enegang

Regeringstoppen (Mette Frederiksen (S), Lars Løkke Rasmussen (M) og Troels Lund Poulsen (V)) er i gang med at gentænke eller justere det politiske projekt. Det sker i skyggen af, at Mette Frederiksen rygtes til Nato, at Jakob Ellemann-Jensen (V) efter sommerferien igen skal tage ledelsen i V, og at Lars Løkke Rasmussen beskyldes for at gå politisk enegang.

Sammen med politisk kommentator Helle Ib og politisk korrespondent Jesper Hvass tegner Bjarne Corydon et billede af magtforholdene i Venstre og tager temperaturen på regeringen, og hvad der bliver den nye politiske fortælling, efter kriseretorikken er lagt i skuffen.

