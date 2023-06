Investor mestrer at tage gevinst hjem: Overvejer at sælge én aktie nu

Hun er eminent til at huske at tage sine gevinster, når en aktie er kørt godt og meget længere op, end de fundamentale forhold kan klare.

Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og fast paneldeltager i Børsen Investor Podcast, har alene inden for de seneste otte måneder som deltager i Børsens All Stars Panel, der råder over en aktieportefølje på 600.000 kr., formået at skifte fire aktier ud – alle med gevinst.

Når hun løber de aktuelle kurslister igennem, springer ét selskab i øjnene: Microsoft.

“Er den steget for meget?” spørger hun om den amerikanske tech-gigant, der år til dato er steget med knap 40 pct. i kursgevinst.

“ Jeg elsker at tage profit, det er simpelthen det bedste, jeg ved Nina Movin, adm. direktør, Otto Mønsteds Fond

“Jeg har ingen opskrift på at tage gevinst, men det er jo noget, man hele tiden kører igennem – hvornår har man tjent meget? Nu er det jo en meget kort tidshorisont, vi har herinde (All Star Porteføljen løber et år ad gangen, red.),” siger hun og tilføjer, at det er anderledes, hvis man har en lang tidshorisont.

“Jeg elsker at tage profit, det er simpelthen det bedste, jeg ved – det er, når jeg lige har nogle timer til at sidde og kigge ned over systemet og gå dem alle sammen igennem,” siger Nina Movin.

I denne udgave af Børsen Investor Podcast beslutter hun, at den ellers nyindkøbte aktie til porteføljen, Netflix, skal udskiftes. Den er også oppe med ca. 23 pct., siden hun slog kloen i den 17. maj.

“Så må jeg finde ud af, hvad den skal erstattes med,” siger Nina Movin, der har haft succes med gevinsttagning i alle sine aktier i All Star Porteføljen.

Hun plukkede først Danske Bank i maj 2022, da der stadig hang en hvidvaskskygge over banken. Da banken i oktober 2022 satte punktum for sagen ved at indvilge i at betale en 15 mia. kr. stor bøde til de danske og amerikanske myndigheder, var investeringscasen for Nina Movin fuldført.

Aktien blev solgt i november med en kursgevinst på ca. 14 pct., så købte hun ABB og solgte efter en kursgevinst på knap 6 pct.

“Den skulle jeg måske have holdt fast i, for den er steget yderligere,” siger hun med henvisning til, at hun i dag ville have opnået et kursafkast på ca. 16 pct.

Men i stedet købte hun Adidas, som hun holdt fra januar til midten af maj, og strøg gevinsten i form af 9 pct. for at satse på Netflix.

Dansk top og bund

I denne udgave af Børsen Investor Podcast stiller vi sammen med Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, netop skarpt på, hvordan man som investor skal eller ikke skal tage sin gevinst.

Vi tager også et afkasttjek på det danske aktiemarked et halvt år inde i 2023. Hvilke aktier er steget mest, og hvilke har tabt mest kursværdi?

Sammen med Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, løber vi også forbi fusionen mellem Novozymes og Chr. Hansen, hvor sidstnævnte måske er på vej ind i en shitstorm for ikke at stå på mål for de værdisignaler, selskabet har sendt om lgbtq+.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Peter-Emil Witt

