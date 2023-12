Pleasure “Hvis jeg bliver Årets Sportsnavn, vil det betyde, at jeg får den anerkendelse, jeg synes, at jeg fortjener”

På trods af at den 27-årige kajakroer Emma Aastrand Jørgensen har et fuldt medaljeskab, dyrker hun også en sport, der ofte bliver overset. Det håber hun, at prisen som Årets Sportsnavn 2023 ville kunne ændre