Efter en lang lederkarriere i vin, blev Peter Justesen selv producent: Hans “pinot nero” kan nemt kan forveksles med god pinot noir fra Bourgogne

Efter at have forsøgt sig med den lokale Monferrato rødvin uden held, satsede Peter Justesen på pinot nero og barbera, hvilket han har haft succes med på vingården i Piemonte

Forleden smagte jeg en række vine fra en dansker, som laver vin i Piemonte, og jeg blev overrasket. Dels over at jeg ikke vidste, at endnu en dansker laver vin i Italien, dels over at hans pinot ne...