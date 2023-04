Pleasure Hun har fundet sin egen fidus med ejendomsinvestering i Hamborg

Danske Karin Schandorff har gjort det til sit speciale at opkøbe forfaldne boliger i Hamborg, renovere og indrette dem for siden at sælge med hele molevitten. Denne gamle jugendvilla nåede hun og familien selv at bo i, før nye ejere overtog både hus og møbler