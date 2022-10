Pleasure Vi taler så meget om surdej og fermenteret kål, at selv Claus Meyer bliver træt

De seneste 20 år er der sket en grundigt fejret eksplosion i dansk gastronomi. Men det handler ikke længere kun om maden, men også om dig. For det er blevet et socialt faux pas og tegn på dårlig dannelse ikke at kunne sine danske oste på hånden, drikke instantkaffe eller købe uøkologisk kød. Er det blevet for meget med al den gode smag?