Forfatter Dorthe Nors er flyttet til Vesterhavet: "Det var en del af min identitet, som jeg havde brug for at komme i kontakt med igen, og som jeg ikke fik opfyldt, når jeg gik i parkerne i København"

Forfatter Dorthe Nors har netop udgivet en bog om kystlinjen fra Skagen til Vadehavet. Her bor hun selv, for hun har brug for horisont, stiv kuling og majestætisk lysindfald for at skærpe sit sanseapparat

