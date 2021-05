Turen gik til Gilleleje Badehotel – men i stedet endte vi i en lille magisk oase

Gilleleje Badehotels to nye hytter ligger væk fra havet ved en lille skovsø. Her under træernes kroner kan man kombinere idyllen fra et sommerhus på landet med den komfort, et hotel kan tilbyde

Pleasure Eksklusivt for kunder