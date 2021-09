Tre danske film er i dag blevet udpeget som mulige danske oscarkandidater. Heriblandt “Margrete den Første”, der lige nu kan ses i biograferne

CitatTorsdag mødtes den danske Oscar-komité, og her pegede de på de tre film, der har chancen for at blive Danmarks kandidat i det videre kapløb om en nominering i kategorien International Feature ...