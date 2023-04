Pleasure Tidligere Saint Laurent-designer og hans kone har gjort sengetøj til et statussymbol

Tidligere designer for Acne Studios og Yves Saint Laurent Bengt Thornefors har sammen med sin hustru, Nina Norgren, grafisk designer og blomsterhandler, skabt Magniberg, hvis farverige sengetøj og møbler sælges over hele verden. Vi har besøgt dem for at få opskriften på, hvordan man får folk til at klæde sengen og hjemmet, som man klæder sig selv