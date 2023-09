Pleasure Thor blev forladt af sin far, der rejste 8000 km væk og først kom hjem knap 20 år efter. “På en måde er jeg også ret stolt over, hvad han gjorde”

Hvad får en anerkendt aids-forsker, læge og far til at efterlade sin familie i Danmark for at blive buddhistisk munk, spørger ny dokumentarfilm. Munkens søn, kunststuderende Thor Tao Hansen, forstår bedre og bedre, men aldrig helt, hvorfor det måtte gå sådan