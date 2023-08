Pleasure I dag starter US Open: Sådan kommer du selv i gang med verdens mest stilfulde sport

Hvem er verdens bedste tennisspiller? Hvad er en Grand Slam? Og hvorfor rammer selv de professionelle nettet hele tiden? Bliv klogere på tennis med tenniskommentator Tine Scheuer-Larsen, få fem gode råd til at købe din første ketsjer, og lær at få bolden over nettet med tennistræneren, der underviser de kendte i Los Angeles